Fenerbahçe'de Berisha sevinci! Tam 4.5 milyon avro

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yaptı.

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, aynı şekilde birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Kanarya'da sezon başında takımdan ayrılan isimlerden biri de Mergim Berisha'ydı...

Alman forvet geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro karşılığında RB Salzburg'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Berisha, sezon başında Augsburg'a kiralandı.

24 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibinde adeta küllerinden doğdu.

Augsburg ile 19 maça çıkan Mergim Berisha, 8 gol ve 4 asistkik performansıyla göz doldurdu.

Alman ekibi, takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Berisha için kararını verdi.

Augsburg, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak.

YAKLAŞIK 4.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sky DE'de yer alan haberde; Alman ekibinin, Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4 ila 4.5 milyon Euro arasında bir bedel ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter da Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunun kullanılacağını belirtti.

Berisha, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 19 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile oynanan maçta da forma giyen Alman santrfor, uzatma dakikalarında takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

24 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Mergim Berisha'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.