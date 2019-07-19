Fenerbahçe'de Berke Özer kiralanıyor
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Altınordu'dan transfer ettiği genç kaleci Berke Özer, Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiralandı.
A Spor yayınına bağlanan Hasan Çetinkaya: "Fenerbahçe'den kaleci Berke Özer'i kiralık olarak Westerlo'ya almak istiyoruz. Son görüşmelerimizi yapıyoruz, bu transfer bitti diyebiliriz."
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