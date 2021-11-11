Fenerbahçe'de Berke Özer'e yoğun tedavi

11 Kasım 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:34

Altay Bayındır, Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. Başarılı file bekçisinin en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle eldivenler Berke Özer'e geçti. Genç kaleci için Kayserispor karşılaşması iyi geçmedi, kalesinde iki gol gördü.

Ancak asıl sıkıntı, Berke'nin bu mücadelede belinden sakatlanması oldu. 20 yaşındaki file bekçisi buna rağmen maçı tamamladı, sonrasında Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Berke Özer'e derbide sahada olması için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.