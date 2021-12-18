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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 2 eksik

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş derbisin de forma giyemeyecek.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 09:38 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:38
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 2 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

DERBİYE 3 FUTBOLCU YETİŞTİ

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında oynayabilecek.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamladı.

İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide takımdaki yerlerini görev verilmesi halinde alabilecek.

2 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak derbide sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

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