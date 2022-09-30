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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 8. haftasında derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA30 Eylül 2022 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel hazırlıklarla noktalandı.

Luan Peres ile Joshua King, günü tedaviyle geçirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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