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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 27. haftasında derbide sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkarken bunlardan 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 54 puanla 2. sırada yer aldı.

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