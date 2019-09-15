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Fenerbahçe'de bileti kesilenler belli oldu

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımdan gönderilmesine karar verilen Mehmet Ekici ile Sloven oyuncu Miha Zajc'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmaları bekleniyor.

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Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala,"Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
 
Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.
 
Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.
 
(Fanatik)
 

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