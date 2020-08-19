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Spor

Fenerbahçe'de Burak Çağlan Kızılhan'a yeni görev

Fenerbahçe Kulübünde Semih Özsoy'un istifasından sonra boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Burak Çağlan Kızılhan'ın getirildiği bildirildi. Burak Çağlan Kızılhan, aynı zamanda kulübün genel sekreterlik görevini de üstleniyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:27 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:27
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Fenerbahçe Futbol AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Sayın Semih Özsoy’un görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Burak Çağlan Kızılhan’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın’ın istifa ettiği de belirtilerek, yerine ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Agah Ruşen Çetin’in seçilmesine karar verildiği kaydedildi.

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