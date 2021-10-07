Fenerbahçe'de Burak Kapacak forma bekliyor

7 Ekim 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:13

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Burak Kapacak, forma şansının geleceğ igünü bekliyor.

Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen genç oyuncunun lisansı geç çıkartılmıştı. Burak, ligde son 5 karşılaşmada da kadroya girdi ancak hiç süre alamadı.

21 yaşındaki futbolcu, bu durum nedeniyle moralini bozmuyor. Kadrodaki yoğun rekabetin farkında olan Burak Kapacak, forma için kendisine sıra gelmesini sabırlı bir şekilde bekliyor.

Genç oyuncu formayı kaptıktan sonra bırakmayacağı konusunda kendine güveniyor.