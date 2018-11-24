Fenerbahçe'de Burak Yılmaz isyanı! 'Keşke oynasaydı'
Fenerbahçe teknik heyet; kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın olmadığı dönemlerde Trabzonspor'un daha kompakt ve yardımlaşmaya dayalı oynadığı tespitini yaptı. Malatya’daki farkı da mental çöküşün getirdiği fikrine vardı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Koeman ve kurmayları Trabzonspor'u analiz ederken önemli tespitler yaptı.
Teknik heyet, Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasının oyun olarak kendilerine avantaj sağlamayacağı fikrinde birleşti. Bordo-mavililerin özellikle, Burak olmadığı dönemlerde daha kompakt ve daha yardımlaşmaya dayalı bir oyun oynadığı ifade edildi. Koeman ve ekibi, futbolculara "Burak'ın olmaması bizim için avantaj değil. Rakip, sahada daha fazla mücadele eden bir takım olarak bulunacak" şeklinde mesaj iletti.
KAÇAN GOLLER MENTAL ÇÖKÜŞ YAŞATTI
Burak'ın sahada bulunmadığı dönemlerde takımın defansif aksiyonlarının arttığı bildirilirken, son oynanan Malatyaspor maçının gerçek Trabzonspor'u göstermeyen veriler içerdiği belirtildi. Malatya'da 5-0'lık mağlubiyet alan rakibin, kaçan goller sonrası mental çöküş yaşadığı ve bu nedenle farklı bir sonuç ortaya çıktığı tespit edildi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını bu bakış açısıyla tamamlıyor.
(Sabah)
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