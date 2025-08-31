Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir. "

Sarı-lacivertliler, Milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 21.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

