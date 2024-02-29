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  • Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Rade Krunic performansıyla sınıfta kaldı
Spor

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Rade Krunic performansıyla sınıfta kaldı

İsmail Kartal'ın büyük umutlarla transfer ettiği Rade Krunic geldiği günden bu yana beklenileni bir türlü veremedi. Performansı memnun etmeyen Rade Krunic, taraftara 'Miguel Crespo'yu bunun için mi gönderdiniz?' dewdirtti İşte detaylar...

Akşam29 Şubat 2024 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Rade Krunic performansıyla sınıfta kaldı
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın alınmasını özellikle istediği Rade Krunic, tüm imkânlar seferber edilerek ara transferde kadroya katıldı. Ancak büyük beklenti, yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Krunic; bu sezon görev yaptığı İtalya'da 10 maçtaki performansının gerisinde kalırken, apar topar Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'yu da arattı. Boşnak futbolcu; sarı-lacivertli takımla 10 karşılaşmaya çıkarken isabetli pas değerinde 38.4'ten 29.6'ya geriledi ve yüzdesini de 91'den 85'e düşürdü. Milan'da 0.2 (%25) olarak gerçekleşen isabetli orta değerinde Fenerbahçe'de sıfır (%0) çekti.

'BUNUN İÇİN Mİ CRESPO GÖNDERİLDİ?'

Maç başı pas arası 1.1'den 0.6'yı görürken topu geri kazanma (4.1/2.6), tehlike engelleme (1.4/0.1), kazanılan pozisyon (0.3/0.0) ve top kaybı (5.5/7.1) karnelerinde de dibe vurdu. Ortaya çıkan kötü performans nedeniyle taraftarlar 'Bunun için mi Crespo gönderildi?' tepkisi göstermeye başladı. 30 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.6 pas arasıyla vasatı aşamazken, top çalma (1.3), topu geri alma (2.6), tehlike engelleme (0.1) karnelerinde mevkidaşına yetişemedi. Crespo, bu sezon F.Bahçe'de halefine 2.1 ile pas arasında fark atarken, top çalma (1.9), geri kazanma (3.9) ve tehlike engelleme (1.1) değerleriyle daha başarılıydı.

OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

2019'dan bu yana formasını giydiği Milan'dan zorunlu satın alma şartıyla kiralanan Rade Krunic'in 3.5 milyon Euro'luk opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'deki tek artısı bir asist yapması olan oyuncu, kariyeri boyunca tek şampiyonluğunu Milan'la 2021- 22'de yaşadı.

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