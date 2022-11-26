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Spor

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sürdürdü.

DHA26 Kasım 2022 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

İrfan Can Eğribayat'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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