Fenerbahçe'de Cameron Puertas sesleri

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ın 25 yaşındaki orta sahası Cameron Puertas, Fenerbahçe'nin radarında. Geçen sezon Konferans Ligi'nde Kanarya'ya karşı gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin aklında kalan 1.78'lik orta saha için Sevilla ve Borussia Mönchengladbach gibi kulüpler de devreye girmiş durumda.

Hem İsviçre hem İspanya pasaportu olan teknik futbolcunun kalan 1 yıllık kontratı, kulübünü köşeye sıkıştırdı. Belçika basınının aktardığı habere göre Gilloise kulübüne ulaşan en yüksek teklif 12 milyon euro. Sarı-Lacivertliler, bir futbolcu satışı gerçekleştirirse Puertas için 15 milyon euro civarında bir bedeli gözden çıkartabilir.

Merkez orta saha ve on numarada görev yapabilen Puertas, yüksek teknik kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Hem Fred hem Szymanski'nin boşluğunu doldurabilir...