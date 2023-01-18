Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe bir önceki turda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.