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Spor

Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor mesaisi tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor mesaisi tamamlandı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe bir önceki turda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.

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