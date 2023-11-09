Fenerbahçe'de Cengiz Ünder forma bekliyor

Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, hocası İsmail Kartal'dan forma şansı bekliyor.

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bugün yok. Cengiz Ünder ise kadroda. Milli oyuncu şans verildiği takdirde oynayabilecek.

140 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan 20 maçta ortalıkta görünmedi.

Türk futbolunun en pahalı yerli transferi olan milli yıldız, iki kulvarda 3'ü ilk 11'de olmak üzere sadece 6 karşılaşmada (4 Süper Lig / 2 Konferans Ligi) forma giyip 140 dakika oynadı; hiçbir maçı tamamlayamadı.