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Spor

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder forma bekliyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder bu akşam oynanacak Ludogorets maçında teknik direktör İsmail Kartal'dan forma bekleyecek.

9 Kasım 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder forma bekliyor
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Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, hocası İsmail Kartal'dan forma şansı bekliyor.

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bugün yok. Cengiz Ünder ise kadroda. Milli oyuncu şans verildiği takdirde oynayabilecek.

140 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan 20 maçta ortalıkta görünmedi.

Türk futbolunun en pahalı yerli transferi olan milli yıldız, iki kulvarda 3'ü ilk 11'de olmak üzere sadece 6 karşılaşmada (4 Süper Lig / 2 Konferans Ligi) forma giyip 140 dakika oynadı; hiçbir maçı tamamlayamadı.

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