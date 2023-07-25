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Spor

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder heyecanı! Resmi temaslar başladı

Fenerbahçe milli futbolcu Cengiz Ünder için devreye girdi. Sarı lacivertliler, Marsilya forması giyen oyuncu için resmi temaslara başladı. İşte detaylar...

25 Temmuz 2023 Salı 11:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder heyecanı! Resmi temaslar başladı
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

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