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Spor

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Yollar ayrılıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi yaşanıyor. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte Cengiz Ünder haberinin detayları...

17 Mayıs 2024 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Yollar ayrılıyor: Kimse bunu beklemiyordu
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Bu sezon ligde şampiyonluk hedefi zora giren Fenerbahçe, gelecek sezona hazırlanıyor. Ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı lacivertliler, kadrosunu daha güçlü hale getirmeyi planlıyor. Sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Cengiz Ünder'de bu değişim kurbanlarından birisi oluyor.

FENERBAHÇE'DE CENGİZ ÜNDER KRİZİ!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon beklenen katkıyı sağlayamadı. Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle de gözden düşen Cengiz Ünder için karar verildi. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelirse milli futbolcu ile yollarını ayırabilir. İrfan Can Kahveci'nin bu sezon gösterdiği iyi performansla birlikte mevkide Cengiz Ünder'i aratmadı. Sarı lacivertliler, yeni sezona İrfan Can Kahveci ile devam etmeye sıcak bakıyor.

SEZON KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 müsabakada boy gösteren Cengiz Ünder, 1357 dakikada 9 gol 3 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maçtan mahrum kaldı.

Star Gazetesi

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