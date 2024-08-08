Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe'nin öncesinde Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yaptığı antrenman gündem olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki çim durumunun tehlikeli bir hal alması, Mourinho'yu başta sakatlık riski sebebiyle rahatsız etti. Samandıra'dan çıkan takım, acil şekilde stada geçti ve Lille müsabakası hazırlıklarını burada sürdürdü.

ANTRENMAN KALİTESİ DÜŞER

İsviçre temsilcisi Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda oynanan karşılaşmada da sentetik zeminden yakınan ünlü Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe'nin antrenmanlarını yaptığı tesiste de çim kalitesinin çok kötü olduğunu görünce rahatsız oldu... Sahanın kaliteli idman yapmaya müsait olmadığını belirten ve sakatlık durumundan bahseden deneyimli teknik adam, yönetimin de onayıyla takımı Ülker Stadı'na götürüp burada müsabakaya hazırladı.

YENİ TESİS HAVADA KALDI

Çim olayının ardından camianın içinde yer alan özellikle muhalif üyeler, Başkan Ali Koç'un 2 sene önce sözünü verdiği yeni tesis projesiyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmamasını konuşmaya başladı. Maltepe'de devletten tahsis edildiği belirtilen arazide yapılacak yeni tesiste hedef; hem A Takım hem akademi futbolcularını bir araya getirmekti. Ancak 2024 yılının sonlarına gelinmişken projeyle ilgili bir bilgilendirilme yapılmadı; bu da yakın zamanın 'tartışma konusu' olarak görülüyor...