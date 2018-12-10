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Fenerbahçe'de Cocu ile yapılandırma zirvesi

Fenerbahçe Yönetimi, Hollandalı teknik adam Cocu'nun avukatı ile tazminat yapılandırma görüşmesi yapacak.

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Fenerbahçe'de tarihi çöküşün ardından gözler bir kez daha Ersun Yanal'a çevrildi. Fenerbahçe ile 1.5 yılık prensip anlaşmasına varan ancak hem Ali Koç'un hem de Fenerbahçe'nin UEFA denetimini bekleyen Yanal, diğer yandan da sarı-lacivertli kulübün Cocu ile olan sorununu ortadan kaldırmasını bekliyor.

Ersun Yanal ile kesin olarak anlaşmak için Cocu'nun avukatı ile iki gün içerisinde sözleşme fesih için masaya oturacak olan yönetim, Ocak ayındaki UEFA'nın Finansal Fair Play denetiminden dolayı Cocu'ya ödeme konusunda bir yapılandırma teklif edecek.

Hollandalı teknik adama Şubat ayı sonrasına bir ödeme planı yaparak imza atmasını isteyeceği iddia edilen sarı-lacivertli yönetimi, yapılacak olan planlamaya göre Ocak ayına daha rahat girmek isteyecek.

(Sporx)

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