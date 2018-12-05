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Fenerbahçe'de Cocu'dan sonra Koeman krizi!

Galatasaray maçı öncesi teknik direktörlüğe terfi eden Koeman önderliğinde takım reaksiyon gösterse de, Cocu döneminden kalan sıkıntılar devam ediyor.

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SON VURUŞLAR YİNE KÖTÜ

PHİLLİP Cocu’nun ardından Erwin Koeman ile yoluna devam eden Sarı-Lacivertliler’de değişen hiçbir şey olmadı. G.Saray maçı öncesi teknik direktörlüğe terfi eden Koeman önderliğinde bir reaksiyon gösteren takım, hücumda daha iyi olsa da savunmadaki sıkıntılar devam etti. Koeman, hücumda yeni bir soluk getirse de son vuruşlardaki beceriksizlik nedeniyle takımın gol sorunu bitmedi.

FATİH TERİM’İ ÖRNEK ALDI

PROBLEMİ çözmek için Fatih Terim’i örnek alarak stoper Yiğithan ile Reyes’i forvet oynatan Hollandalı çalıştırıcının yaması tutmadı. Savunmada ise Cocu dönemindeki kademe sorunu devam etti. Adam paylaşımı nedeniyle Kasımpaşa’dan 2 gol yiyen Fenerbahçe’de Koeman, “Çalışmaya devam edeceğiz” diyerek durumu geçiştirdi. Öte yandan Hollanda basını da Erwin Koeman’ın Cocu’dan bir farkı olmadığını ligde sadece 1 galibiyet alabildiğini yazdı.

(Gunes)

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