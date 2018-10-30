Fenerbahçe'de Cocu'nın gönderilme maliyeti 5 milyon euro

Fenerbahçe'de, Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi bardağı taşıran son damla olmuş ve teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılmıştı. Borcu 2 milyar TL’yi aşan sarı lacivertlilerde teknik direktör Cocu ile yolların ayrılması da ekonomik anlamda yeni bir yük getirecek. Göreve geldikten sonra kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle transferde maliyeti düşük isimlere yönelen yönetim, Giuliano ve Josef gibi önemli oyuncuları da satmak zorunda kaldı.

Buna rağmen Ali Koç’un 4 aylık başkanlık döneminde şimdiden teknik direktörlere ödenen ücretlerin faturası kabardı. İlk olarak Aykut Kocaman’la yollar ayrıldı ve 1.5 milyon Euro tazminat ödendi. Yeni hoca konusunda Phillip Cocu’da karar kılındı. 48 yaşındaki çalıştırıcının PSV ile olan sözleşmesinin feshi için Hollanda ekibine 1 milyon Euro verildi.

Yardımcılar hariç

Cocu ise senelik 2.5 milyon Euro’dan imza attı. Ligde sezonun henüz 10. haftası geride kalmasına rağmen Fenerbahçe’ye teknik direktörlerin maliyeti 5 milyon Euro (31.6 milyon TL) oldu.

Bu rakama gönderilen antrenörler ile Cocu’nun ekibinin maliyeti dahil değil! Yeni gelecek teknik direktörle birlikte fatura daha da kabaracak. Fenerbahçe, daha ligin ilk yarısı bile bitmeden teknik adam operasyonuna, neredeyse yıldız bir futbolcu kadar ödeme yapmış olacak.

(Fanatik)