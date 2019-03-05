Fenerbahçe'de Comolli yeniden hedef tahtasında

Ali Koç ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, sezona 11 yeni transferle girmişti. Berke, Barış, Ferdi gençlik aşısı olarak takıma katılmış, Jailson ve Frey aynı hedef doğrultusunda alınana lejyonerler olmuştu. Kiralık olarak alınan Slimani, Benzia ve Ayew'in takımı bu sezon taşıması planlanıyordu. Tolga ile Diego Reyes ise maliyeti düşük uygun takviyeler olarak görülmüştü. Son olarak da kaledeki krizi çözmesi umuduyla Harun kadroya dahil edilmişti. Ancak tüm bu hamleler Fenerbahçe tarihinin en kötü performansını beraberinde getirirken, futbolun patronu sıfatıyla göreve getirilen Damien Comolli eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Tolga'nın hiç forma giymediği, Diego ile Barış'ın kiralık gönderildiği sarı-lacivertlilerde, Ferdi ile Barış kaybolmuş, Benzia, Slimani ve Frey rakipleri değil, hayalleri yıkan isimler olmuştu. Ayew kötünün iyisi olurken, Jailson ve Harun da Ersun Yanal'la birlikte kulübeye çakılı kaldı.

COMOLLI YİNE HEDEFTE

Buna rağmen Fenerbahçe'nin Ocak dönemindeki beş transferi camiaya umut verdi. Sadık gelir gelmez ilk on bire abone olurken Tolgay Arslan da Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girmekte zorluk çekmedi. Premier Lig kökenli Moses, Serie A tecrübesine sahip Zajc ve Galatasaray'dan alınan millî stoper Serdar Aziz de kısa sürede takıma adapte oldu. Devre arası transferleri sergiledikleri performansla hem takımı hem tribünleri ateşlerken attıkları gollerle de önemli puanlar kazandırdı. Bu oyuncuların Ersun Yanal'ın tercihiyle transfer edilmesi ise Comolli'ye yönelik eleştirilerin daha da artmasına sebep oldu. Yanal'ın sahaya sürdüğü kadrolarda yaz dönemi transferlerine yer vermemesi dikkat çekerken, takımın toparlanması yönetimin üzerindeki baskıyı azalttı. Yanal'ın sezon sonu Comolli'den bağımsız ciddi rotasyon yapması bekleniyor.

ONLAR DA OLMASA...

Fenerbahçe defansı bu sezon ağır eleştirilere maruz kalıyor. Ancak, savunma hataları sebebiyle eleştirilen oyuncular skora katkılarıyla da dikkat çekiyor. Hasan Ali iki gol, dört asistle en skorer savunmacı olurken Neustädter de iki defa ağları havalandırdı. Isla dört asist yaparken Skrtel, Sadık ve Serdar birer gol kaydetti. Ön liberolar M. Topal üç gol, bir asist, Jailson iki gol, bir asistle oynadı.

YANAL KARARSIZ

Başakşehir maçı öncesi stoperlerin performansı Yanal'ın kafasını karıştırdı. Skrtel yeri garanti isim olarak görülürken, Sadık ile Serdar Aziz arasında müthiş bir yarış var. Ersun Hoca, cezası biten Sadık ile Rize maçının kahramanı Serdar arasında bir tercih yapacak. Sadık geldiği günden beri Yanal'ın değişmezi olsa da takıma ısınan Serdar Aziz tecrübesiyle öne çıkmaya başladı.

(Türkiye)