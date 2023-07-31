Fenerbahçe'de Crespo düğümü çözülemiyor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sorunu hala çözüme kavuşmadı. İşte Fenerbahçe ile Miguel Crespo arasında yaşananlar...

İSMAİL KARTAL İLE İKİNCİ ŞANS

Geçen sezon sonunda satışı düşünülen Miguel Crespo, İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte ikinci bir şans elde etti. İsmail Kartal, 6 aylık bir önceki döneminin yıldızı olan Miguel Crespo ile özel görüşme yaptı ve kendisini kampta görmek istediğini iletti.

ESKİ FORMUNUN UZAĞINDA

İsmail Kartal, Zimbru maçında ilk 11'de şans verdiği Miguel Crespo'ya güvenini gösterdi ancak Portekizli oyuncunun form durumundan memnun değil. 1.5 sezon önce 12 kilometre koşan, önde baskı yapan, top kapan, kaliteli paslar atan ve takımın dinamosu haline gelen Crespo'nun bu seviyenin çok altında olması İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

"TAKIMDA KAL CRESPO"

İsmail Kartal, yaptığı birebir görüşmelerde Crespo'ya formunu yükseltmesi ve takımda kalması çağrılarını yineliyor. Fenerbahçe de 1 yıl sözleşmesi kalan Crespo'nun bir an önce sözleşme yenilemesini istiyor.

İMZALAMAZSA SATILACAK

Fenerbahçe yönetimi, her ne kadar İsmail Kartal kalmasını istese de sözleşme yenilememesi durumunda Miguel Crespo'yu elden çıkaracak. 26 yaşındaki orta sahanın bedava gitmesin istemeyen Fenerbahçe yönetimi, yeni sözleşme imzalamaması durumunda gönderileceğini Crespo'ya net şekilde iletti.

CRESPO'YU DÜŞÜNDÜREN KONU

Miguel Crespo ise yabancı ve kaliteli bir orta saha transferi sonrası yedek konuma düşeceği için oldukça kararsız. Fenerbahçe'nin önerdiği zammın da ötesinde bir rakam isteyen Crespo'yu daha fazla düşündüren konu da kadrodaki yeri...

1.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

2021 yazında 1.5 milyon euro ve yüzde 20 pay ile Estoril Praia'dan transfer edilen Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla 63 resmi maça çıktı ve 4 gol atıp 6 asist yaptı.