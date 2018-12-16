Fenerbahçe'de Damien Comolli, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile masaya oturacak

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesiyle beraber gözler transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler, kullanmayacağı oyuncuları elinden çıkararak yeni transferler için bir bütçe oluşturmaya çalışacak. Toplanacak bu para da özellikle hücum hattına yatırılacak.

Kanarya'da yönetim, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Valencia'da kötü bir dönem geçiren Michy Batshuayi'yi gündemine almış durumda. İspanyol temsilcisi, bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını sonlandırmakta kararlı..

COMOLLI, ADA YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşündüğü Michy Batshuayi ile Milan'ın da ilgilendiği söyleniyordu. Ancak İtalyan devinin UEFA ile sürekli Finansal Fair- Play anlaşmalarını revize etmesi üzerine bu transferi zorlamayacağı öğrenildi. Bunun üzerine Kanarya en büyük aday haline geldi.

Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Damien Comolli'yi bu transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi için İngiltere'ye gönderecek. Comolli, Londra'da Chelsea yönetimiyle masaya oturacak. Transfer şartları oluşursa Avrupa'nın gözde forvetlerinden Batshuayi çubuklu formayı giyecek. (Takvim)