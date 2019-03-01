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Fenerbahçe'de değişim! Valbuena ve Ayew 11'e dönüyor

Beşiktaş karşısında 2. yarı tarih yazan kadroyu Rizespor maçında da sahaya sürecek olan Yanal, Moses ile Isla’yı kulübeye çekerek, uzun süre sonra Valbuena ve Ayew’e 11'de forma verecek.

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NABİL DİRAR SAĞ BEKE

Tüm konsantrasyonunu Çaykur Rizespor’a veren Ersun Yanal, kafasındaki 11’i belirledi. Seri galibiyet başlangıcı olarak gördüğü Rizespor karşısına mutlak galibiyet için çıkacak olan Yanal, Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında tarihe geri dönüşe imza atan 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kaleyi yine Volkan Demirel’e emanet edecek olan deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Isla’yı keserek yerine Dirar’a forma verecek.

SADIK'IN YERİNE NEUSTADTER

Solda ise Hasan Ali’den vazgeçmeyecek olan Yanal, cezalı Sadık’ın yokluğunda tandemi Neustadter-Skrtel ikisi üzerinde kuracak. Orta sahadaki Mehmet Topal-Tolgay Arslan ikilisini bozamayacak olan Ersun Yanal, Miha Zajc’a da 11’de görev verecek. Tecrübeli çalıştırıcı derbide çok güvendiği ancak istediğini alamadığı Moses’ı keserek Valbuena’yı sol açıkta sahaya sürecek. Yanal sol açıkta da Ayew’e yeniden formasını verecek.

SOLDADO’YA KART UYARISI

Ersun Yanal, eldeki tek forvet konumdaki Roberto Soldado’yu da ileride görevlendirecek. Öte yandan Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan İspanyol golcü ile özel bir görüşme yapan Ersun Yanal, saha içinde daha sakin olması ve gereksiz kart görmemesi konusunda uyarılarda bulundu. İspanyol golcünün Rize karşısında kart görmesi durumda Başakşehir karşılaşmasında oynayamayacak.

(Gunes)

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