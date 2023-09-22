Fenerbahçe'de değişmeyen tek şey galibiyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hem lig hem de Avrupa'daki yoğun tempoyu düşünerek Konferans Ligi'nde rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam, ligde oynanan son Antalyaspor mücadelesine göre 7 değişikliğe imza attı.

Buna göre Becao, Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder, sahada yer almadı. Söz konusu isimlerin yerine ise Dijku, Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King ile Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirdiler. Ancak Kartal'ın, ideal 11'inden vazgeçmesi beklenenin aksine çok daha olumlu bir sonuç verdi.

HAZIR GÖRÜNTÜLERİ ALKIŞ ALDI

Rotasyonda yer alan isimlerin hazır ve fit görüntüsü hem camiayı hem de taraftarı bir hayli memnun etti. Bu sayede Kanarya, 47 dakika içerisinde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başarıp, kendisini rahat bir konuma getirdi. Fenerbahçe, böylece hem rotasyonlu kadro ile kazandı hem de lige dönüş öncesinde as oyuncularını dinlendirme şansı buldu.