İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7941
  • EURO
    9,4874
  • ALTIN
    461.611
  • BIST100
    1330.41
Spor

Fenerbahçe'de, Denizlispor mesaisi

Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA04 Aralık 2020 Cuma 15:23 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 15:23
ABONE OL

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı. Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Denizli'ye hareket edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.