Fenerbahçe'de, Denizlispor mesaisi

DHA 04 Aralık 2020 Cuma 15:23 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 15:23

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Enner Valencia takımla birlikte çalıştı. Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Denizli'ye hareket edecek.