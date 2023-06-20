Fenerbahçe'de Dennis Zakaria harekatı

İtalya kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Denis Zakaria için menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştiği bildirildi.

KAPIYI ÇALACAKLAR

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Juve'nin kapısını çalacağı gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 18-20 milyon Euro civarında olan Zakaria için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masaya getirileceği ifade ediliyor.

STOPER DE OYNAYABİLİYOR

Ön libero dışında stoper de oynayabilen Zakaria 48 kez İsviçre Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 3 gol attı.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKABİLİR

Zakaria'nın sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği de ifade ediliyor. (Takvim)