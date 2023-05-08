Fenerbahçe'de deprem! Resmen biletleri kesildi

Ezeli rakibi ile olan şampiyonluk yarışında dün akşam hayati bir maça çıkan Fenerbahçe, Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak tarfatarını hayal kırıklığına uğrattı. Son haftalarda gol yollarında etkili olamayan Fenerbahçe, iki yıldız oyuncunun biletini kesti.

FENERBAHÇE, İKİ YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ

Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen yıldız oyuncular Joshua King ve Joao Pedro, sarı-lacivertli forma ile bekleneni veremedi. Gelecek sezon için daha net hücum oyuncuları transfer etmek isteyen Fenerbahçe, iki yıldız ile yollarını ayırmayı planlıyor.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ ZORA GİRDİ

En yakın rakibi Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında kaybetmesi ile birlikte tekrar şampiyonluk ihtimali yeşeren sarı-lacivertliler, Giresunspor'a puan kaybederek şampiyonluk ihtimalini zora soktu. Bu karşılaşmada sonradan oyuna giren Joshua King ve Joao Pedro'nun etkisiz performansları taraftarın tepkisine neden oldu.

JOAO PEDRO VE JOSHUA KİNG'İN BU SEZONKİ SİTATİSTİKLERİ

Brezilyalı oyuncu Joao Pedro, sarı lacivertli forma ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 resmi maça çıktı. Tecrübeli golcü 5 gol atıp 1 de asist yaparak beklentileri karşılayamadı.

Joshua King ise 3 kulvarda 23 resmi maça çıkarak 6 gol 3 asistlik performans sergileyerek taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Star Gazetesi