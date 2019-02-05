Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
Fenerbahçe, TFF’ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Benzia'ya yer vermedi. Cezayirli futbolcu sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Sezon başında Lille’den kiralanan ve bir türlü isteneni veremeyen Benzia, 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.
Cezayirli futbolcu sezonun ikinci yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.
28 kişilik kadro şu şekilde:
Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.