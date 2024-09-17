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Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde bugün başladı.

IHA17 Eylül 2024 Salı 13:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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