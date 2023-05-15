Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertliler koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik antrenmanın ardından futbolcular, bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Karşılaşma Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.