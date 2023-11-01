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Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Sarı lacivertli ekip, Trabzonspor maçını da kazanarak yoluna kayıpsız bir şekilde ilerlemeyi hedefliyor.

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