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Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertliler seyircisi önünde üç puana uzanıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

AA3 Kasım 2023 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

İkinci bölümde sahada ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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