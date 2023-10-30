İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2667
  • EURO
    30,0349
  • ALTIN
    1817.13
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah itibarıyla başladı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 13:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.