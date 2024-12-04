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Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe derbinin hazırlıklarına başladı.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı. Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

İdmanda Mert Hakan Yandaş bireysel çalışma yaparken, sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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