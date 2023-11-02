Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe cumartesi günü oynanacak derbiyi de kazanarak yoluna 11'de 11'lik galibiyet serisi ile devam etmeyi hedefliyor.