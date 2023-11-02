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Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetimde sürdürdü.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe cumartesi günü oynanacak derbiyi de kazanarak yoluna 11'de 11'lik galibiyet serisi ile devam etmeyi hedefliyor.

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