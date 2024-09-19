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Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe derbi için hazırlıklarına devam ediyor.

DHA19 Eylül 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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