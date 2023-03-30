İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1701
  • EURO
    20,9013
  • ALTIN
    1213.89
  • BIST100
    4987.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürdü
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Topla pas, kontrol ve şut çalışan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Luan Peres katılmadı.

Tedavisi tamamlanan Enner Valencia ile Emre Mor ise salonda yapılan fizik güçlendirmenin ardından takıma dahil oldu.

Fenerbahçe, yarın yapılacak antrenman ile Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.