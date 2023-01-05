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Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıkalarını sürdürdü.

IHA5 Ocak 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geleceği Galatasaray derbisi hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma yaptı.

Dinlendirilen Willian Arao ve Serdar Aziz idmanda yer almazken, sakatlığı bulunan Joao Pedro ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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