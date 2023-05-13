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Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Karşılaşma 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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