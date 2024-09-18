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Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 6. haftada oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

DHA18 Eylül 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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