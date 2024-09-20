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Spor

Fenerbahçe'de derbinin kilit ismi Fred

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Fred ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki oyuncu oynadığı futbolla hem teknik ekibe hem de sarı lacivertli taraftara güven veriyor.

20 Eylül 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de derbinin kilit ismi Fred
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Geride kalan 3 lig maçında 3 gol kaydeden Fred, maç başına yüzde 83'lük isabetli pas yüzdesiyle de öne çıkıyor. Sarı-lacivertli formayla toplamda 40 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 6 gol ve 9 asistlik bir katkı sağladı.

Fred, Fenerbahçe kariyerinde Galatasaray'a karşı yalnızca bir kez forma giydi ve 19 Mayıs 2024'te oynanan derbide 90 dakika sahada kalarak 1-0'lık galibiyetin sevincini yaşadı. 17 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

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