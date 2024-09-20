Fenerbahçe'de derbinin kilit ismi Fred

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Geride kalan 3 lig maçında 3 gol kaydeden Fred, maç başına yüzde 83'lük isabetli pas yüzdesiyle de öne çıkıyor. Sarı-lacivertli formayla toplamda 40 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 6 gol ve 9 asistlik bir katkı sağladı.

Fred, Fenerbahçe kariyerinde Galatasaray'a karşı yalnızca bir kez forma giydi ve 19 Mayıs 2024'te oynanan derbide 90 dakika sahada kalarak 1-0'lık galibiyetin sevincini yaşadı. 17 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.