İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de derbiye 4 yıldız yetişiyor
Spor

Fenerbahçe'de derbiye 4 yıldız yetişiyor

enerbahçe'de sakat futbolculara yapılan yoğun tedavi sonuç verdi. Kaleci Berke Özer, stoperler Serdar Aziz ve Tisserand'ın durumu iyiye gidiyor. 3 futbolcu, büyük bir aksilik olmazsa sarı kırmızılılar karşısında sahada olacak. Ayrıca Osayi Samuel'in de kart cezası sona erdi.

14 Kasım 2021 Pazar 10:52 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:52
ABONE OL

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Ligde yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe 'de sakatlardan da iyi haber geldi. İlk yarıyı kapatan kaleci Altay Bayındır'ın dışında Luiz Gustavo, Enner Valencia, Tisserand, Berke Özer ve Serdar Aziz'e uygulanan tedavinin sonuç verdiği ve bu 5'liden 3 ismin çok yüksek bir ihtimalle derbide sahada olacağı bilgisine ulaşıldı. Berke, Serdar ve Tisserand, büyük bir aksilik olmazsa Aslan karşısında sarı-lacivertli formaya kavuşacak. Ayrıca ağrıları bulunan İrfan Can Kahveci'nin de takımla birlikte çalıştığı ve bir sıkıntısının kalmadığı belirtildi.

OSAYİ SAMUEL DE GERİ DÖNÜYOR

Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle TFF Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Osayi Samuel de Galatasaray derbisinde geri dönüyor. Öte yandan son durumu merak edilen yıldız orta saha Gustavo'nun, 25 Kasım Perşembe günü Atina'da Olimpiakos ile oynanacak Avrupa Ligi grup mücadelesinde kulübede yer alması hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.