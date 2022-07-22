İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7537
  • EURO
    18,1319
  • ALTIN
    983.875
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 21:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

İtalya temsilcisi Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Mert Hakan Yandaş ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.