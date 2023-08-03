Fenerbahçe'de Dinamo Zegreb rahatsızlığı! Livakovic transferinde gecikme

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le aylar öncesinden anlaşan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in tutumundan rahatsız.

Önce '10 milyon Euro' serbest kalma maddesini şart koşan, ardından 9 milyon Euro'ya ikna olan Hırvat kulübü şimdi de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını mazeret gösteriyor.

Gruplara kalmanın kulüp için önemli olduğunu söyleyen yöneticiler 3. ön eleme maçlarına da Livakovic'le çıkmak istiyor. Bunun için tarih olarak 15 Ağustos'u verdi.

Ancak takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde tecrübeli kaleciyi bırakıp bırakmayacağı da ayrı bir soru işareti.