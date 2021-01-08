08 Ocak 2021 Cuma 20:29 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:29

Sezon başında Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kiralık olarak kadrosuna katan Medipol Başakşehir'den flaş bir hamle daha geldi.

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN DIRAR'A TEKLİF



Fenerbahçe'nin bonservis istemediği 34 yaşındaki Faslı, kendisine kulüp aramaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Dirar'a Türkiye'den Başakşehir'in bir teklifinin olduğu ve bunun dışında Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinde de bazı tekliflerin geldiği belirtildi.

Nabil Dirar'ın son kararını ocak ayı sonuna kadar vereceği ve Fenerbahçe'den ayrılacağı bilgisinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Monaco'dan 3.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Nabil Dirar, sarı lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol atıp 12 asist yaptı.(Fotomaç)