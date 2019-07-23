Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.
- AA
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yüksek divan kurulu olağan toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
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