Fenerbahçe'de Djiku ve Fred belirsizliği

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Milli ara öncesi sakatlıklardan dolayı üst üste kayıplar yaşayan sarı lacivertliler, yeniden etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe'de kart cezası sona eren İsmail Yüksek takıma dahil oluyor. Sakatlığı devam eden Becao ve cezası bulunan Osayi Samuel yerini alamayacak.

İyileşerek bireysel çalışmalara başlayan Alexander Djiku ve Fred'le ilgili ise henüz son karar verilmedi. Özellikle Djiku'nun durumu daha sıkıntılı. Fred ise tam olarak hazır değil. İsmail Kartal, ilk 11'de şans vermezse oyunun gidişatına göre iki ismi de kullanabilir.