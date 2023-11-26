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Spor

Fenerbahçe'de Djiku ve Fred belirsizliği

Fenerbahçe milli ara dönüşü bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Alexander Djiku ve Fred için henüz son karar verilmedi.

Akşam26 Kasım 2023 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Djiku ve Fred belirsizliği
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Milli ara öncesi sakatlıklardan dolayı üst üste kayıplar yaşayan sarı lacivertliler, yeniden etkili bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe'de kart cezası sona eren İsmail Yüksek takıma dahil oluyor. Sakatlığı devam eden Becao ve cezası bulunan Osayi Samuel yerini alamayacak.

İyileşerek bireysel çalışmalara başlayan Alexander Djiku ve Fred'le ilgili ise henüz son karar verilmedi. Özellikle Djiku'nun durumu daha sıkıntılı. Fred ise tam olarak hazır değil. İsmail Kartal, ilk 11'de şans vermezse oyunun gidişatına göre iki ismi de kullanabilir.

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